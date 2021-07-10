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Кузнецова предложила разработать меры поддержки «волонтеров-профессионалов»

Эдуард Футурье

© URA.RU/TASS

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разработать меры поддержки «волонтеров-профессионалов».

«Число добровольцев растет. Я думаю, пришло время для следующего шага. Мне кажется важным, чтобы государство, приняв закон о волонтерской деятельности и отчасти регламентировав ее, сказало и следующее слово — о том, как оно может поддержать не организацию, а конкретного волонтера», — заявила Кузнецова во время посещения волонтерского штаба в Благовещенске (Амурская область).

По ее мнению, одной из таких мер поддержки может стать принятие нормы об учете волонтерской деятельности при устройстве на работу.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что сегодня в регионе работают более четырех тысяч добровольцев. Он считает их помощь «неоценимой», особенно во время пандемии коронавируса. «Многие ребята в „красной зоне“ работали, оказывали помощь медицинским работникам», — подчеркнул Орлов.

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