Володин раскритиковал Британию за призыв отменить закон об иноагентах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «политикой двойных стандартов» призыв постпредства Великобритании при ОБСЕ отменить российский закон о «нежелательных организациях» и «иностранных агентах».

Володин напомнил, что в США тоже действует закон об иноагентах, причем принят он был в 1938 году. Нормы американского законодательства, касающиеся иностранных агентов, позволяют принимать решения, которые ограничивают свободу слова. Кроме того, за нарушение требований этих норм предусмотрено также тюремное заключение сроком до 5 лет.

«Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона?» — вопрошает политик.

Он добавил, что в России иноагентами могут быть признаны только те организации, которые существуют за счет иностранного финансирования.

Мы никому не запрещаем работать. Наказание последует лишь за злостное уклонение от обязанностей, и оно не такое суровое, как в тех же США. В России это штраф, исправительные работы или срок лишения свободы на 2 года, — поделился председатель Госдумы.

«Недавно королева Елизавета II, выступая в парламенте, поделилась намерениями представить билль о противодействии угрозам государственной безопасности, один из пунктов которого — создание реестра лиц-иноагентов. Механизм регистрации основан на схеме, заимствованной в США. Мы это ни разу не комментировали, поскольку не имеем привычки вмешиваться в чужие дела. И к нам не позволим вмешиваться», — заключил Вячеслав Володин.