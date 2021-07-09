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Вирусолог проанализировал ситуацию с коронавирусом в России

Георгий Самсонов
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском

© Станислав Красильников/ТАСС

Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока преждевременно, считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, летальность остается все еще высокой.

Викулов сообщил, что на данный момент летальность в Москве составляет 1,65. Он отметил, что этот показатель ниже, чем по всей стране, однако все равно высокий. Например, он выше, чем в период эпидемии гриппа, объяснил эксперт.

«В мегаполисе сейчас выздоравливает больше, чем заболевает в сутки: если на сегодняшний день заболели 6643, то выздоровело 7321», — сказал Викулов в беседе с газетой «Известия».

Он также признал, что в Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. По его мнению, такой вывод можно сделать на основании того, что количество выздоравливающих растет, а число летальных исходов не только не увеличивается, а начинает снижаться.

В ковидном госпитале © Дмитрий Рогулин/ТАСС

В ковидном госпитале © Дмитрий Рогулин/ТАСС

При этом Викулов отметил, что в целом по России говорить о стабилизации ситуации пока рано, поскольку летальность, согласно официальным данным, составляет 2,46%, а этот показатель выше среднего. Кроме того, еще наблюдается суточный прирост заболевших, добавил вирусолог.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила определенную стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране, которая происходит благодаря введенным ограничениям и интенсивной вакцинации. По ее мнению, в связи с отсутствием каких-либо рисков Россия не нуждается в полном локдауне или ужесточении коронавирусных мер.

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