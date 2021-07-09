Эксперт оценил предложение о сокращении объема контрольных работ в школах

В России давно назрел запрос на то, чтобы система образования стала более дружественной к детям и родителям. Таким образом, инициативы, изложенные статье руководителя центра «Сириус» Елены Шмелевой, представляются весьма актуальными, высказался в интервью Ridus.ru генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В частности, Елена Шмелева предложила сократить количество контрольных и проверочных работ для школьников. Инициатива очень полезная. В некоторых регионах вводятся контрольные работы, которые направлены лишь на то, чтобы формировать рейтинг образовательных учреждений. Это несет дополнительную нагрузку на ребенка. Такая практика, на мой взгляд, не только не способствует к улучшению образовательного процесса, но и сводит его к определенному натаскиванию детей на прохождение тестов. У школы должна быть иная задача. Ее главная роль — научить ребенка учиться, — заявил Рыбальченко.

Эксперт добавил, что в последние годы родительские сообщества настаивают на снижении объема домашних заданий. По мнению Сергея Рыбальченко, домашние задания фактически превратились для детей и родителей «во вторую смену школьного обучения».

«При такой нагрузке у детей практически не остается времени на занятие спортом и раскрытие своих талантов», — заключил генеральный директор Института научно-общественной экспертизы.

В своей статье Шмелева также обратила внимание на необходимость освобождения педагогов от лишних бюрократических процедур. Учителей следует в первую очередь консультировать, поддерживать и приучать к новым методам обучения и воспитания, считает глава центра «Сириус».

Напомним, что Елена Шмелева вошла в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.