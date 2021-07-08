Байден объявил дату завершения военной миссии США в Афганистане

На 31 августа намечено завершение американской военной миссии в Афганистане.

Об этом объявил президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме.

По его словам, Вашингтон укладывается в отведенные сроки.

«Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно, — цитирует американского лидера газета „Известия“. — Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь».

Байден также подчеркнул, что США достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что хотя в военном отношении движение «Талибан (запрещено в России) сейчас наиболее сильно с 2001 года, захват талибами Афганистана не представляется ему неизбежным.

Американские солдаты © Zuma\TASS

Глава Белого дома также объявил о намерении поддерживать дипломатическое присутствие США в Афганистане и указал на то, что даже после ухода с территории Афганистана Соединенные Штаты будут в состоянии подавить террористов.

О завершении вывода войск из Афганистана на 90% в центральном командовании ВС США сообщили 6 июля, отметив, что было осуществлено примерно 1000 грузовых рейсов и вывезено 17 тысяч единиц различного оборудования.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вывод войск США и их союзников из Афганистана привел к усилению в стране боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), в связи с чем в Москве ощущают угрозу для своих союзников в Средней Азии.

Ранее «Ридус» подробно рассказывал о выводе американских войск из Афганистана и перспективах нового военного вмешательства России в афганские политические процессы.