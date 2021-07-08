Синоптик рассказал, сколько продержится в Москве «парниковый котел»

До 12 дней будет держаться в столице так называемый «парниковый котел», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такое бывает лишь в 1% случаев.

Синоптик уточнил, что блокирующий антициклон скандинавского происхождения, поменявший свою «прописку» на запад Среднерусской равнины, господствует в европейской части России уже пятые сутки, в результате чего с неба не упало ни капли дождевой воды и стоит томительный зной.

«Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют „парниковым котлом“, установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10−12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны», — рассказал Тишковец в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что внутри этого «блокинга» атмосферы воздушные массы закручиваются по часовой стрелке. Они огибают запад России через Арктику и сваливаются в меридиональном направлении на восток Европейской части страны, напоминая барическую «подкову», уточнил синоптик.

Жара в Москве. © Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Тишковец полагает, что такая конфигурация сохранится еще 5−6 суток, в результате чего время существования блокирующего антициклона-долгожителя может стать феноменальным, поскольку обычно нормальный срок деятельности такого антициклона составляет около пяти суток.

Ранее Тишковец заявил, что пик жары в Москве придется на воскресенье, 11 июля. По словам синоптика, в четверг температура воздуха преодолеет отметку в 30 градусов тепла, что примерно на 8 градусов выше многолетних климатических значений. Осадков в ближайшие дни не ожидается.