Главу ОМВД Егорьевска заподозрили в подготовке покушения на убийство

Начальник ОМВД по городскому округу Егорьевск Олег Ермаков задержан по подозрению в подготовке покушения на убийство.

Силовики нагрянули к полковнику домой около 10 часов утра.

Как рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах, предположительно, жертвой готовившегося преступления должен был стать предприниматель, чьи данные пока не разглашаются.

По информации источника, на работе и дома у задержанного полицейского проходят обыски, оперативники опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства планируемого покушения.

В настоящее время расследованием занимается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

Полиция © Антон Новодережкин/ТАСС

Как стало известно «РЕН ТВ», задержанного привезли на допрос в СК. По данным телеканала, в разработке Ермакова участвовали сотрудники ФСБ.

Работая в полиции с 1994 года, Олег Ермаков успел дослужиться от стажера инспектора до начальника ОМВД подмосковного Егорьевска. Он награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени.

Ранее сообщалось, что оперативники Следственного комитета РФ провели обыск в здании «Дома моды» одного из ведущих российских кутюрье Вячеслава Зайцева. 28 июня 83-летний модельер обратился в СК России, прокуратуру и Росреестр. Он просил проверить законность двух сделок по продаже отдельных частей здания «Дома моды», решения о которых принимались без него, хотя Зайцеву принадлежит контрольный пакет акций «Дома».