В Калужской области уволят медсестру, заменившую вакцину физраствором
- 08 июля 2021, 18:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Медсестра Жуковской ЦРБ (слева)
Медсестра Жуковской ЦРБ в Калужской области вколола двум пациентам физраствор вместо второго компонента вакцины от коронавируса.
Данный факт был подтвержден в видеозаписи, размещенной в Сети.
В ролике женщина признается мужчине, что ввела ему и его жене воду вместо вакцины.
Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил в своем Telegram-канале, что медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от COVID-19 закончился.
«Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан. Тем не менее, в учреждении идет служебная проверка», — сообщил он.
Глава региона добавил, что в настоящее время медсестра находится в отпуске, однако за столь халатное отношение к служебным обязанностям будет уволена.
Кроме того, Шапша поручил министру здравоохранения области Константину Пахоменко проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ, а также провести инспекцию всех пунктов вакцинирования.
Ранее сообщалось, что в Германии сотрудница Красного Креста, работающая в центре вакцинации, подменила препарат от коронавируса BioNTech физраствором. По данным следствия, женщина сделала это шесть раз.
До этого во Франции 140 человек получили физраствор вместо вакцины Pfizer.
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