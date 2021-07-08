В Калужской области уволят медсестру, заменившую вакцину физраствором

Медсестра Жуковской ЦРБ в Калужской области вколола двум пациентам физраствор вместо второго компонента вакцины от коронавируса.

Данный факт был подтвержден в видеозаписи, размещенной в Сети.

В ролике женщина признается мужчине, что ввела ему и его жене воду вместо вакцины.

Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил в своем Telegram-канале, что медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от COVID-19 закончился.

«Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан. Тем не менее, в учреждении идет служебная проверка», — сообщил он.

Глава региона добавил, что в настоящее время медсестра находится в отпуске, однако за столь халатное отношение к служебным обязанностям будет уволена.

Кроме того, Шапша поручил министру здравоохранения области Константину Пахоменко проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ, а также провести инспекцию всех пунктов вакцинирования.

Ранее сообщалось, что в Германии сотрудница Красного Креста, работающая в центре вакцинации, подменила препарат от коронавируса BioNTech физраствором. По данным следствия, женщина сделала это шесть раз.

До этого во Франции 140 человек получили физраствор вместо вакцины Pfizer.