Политолог рассказал о главных интригах грядущих выборов в Госдуму

На предстоящих выборах в Госдуму ожидается очень высокий уровень конкуренции. Такое мнение высказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола «Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода». Мероприятие проходило сразу на двух площадках: в пресс-центре МИА «Россия сегодня» и на полях форума молодых политологов «Дигория».

О высокой конкуренции на выборах, по мнению господина Данилина, свидетельствует увеличение числа зарегистрированных кандидатов, а также — серьезная активность политических партий в регионах.

Анализ федеральной части партсписков говорит о разном электоральном поведении партий. Наиболее успешные ходы связаны с обновлением партийных списков по сравнению с предыдущей кампании. Например, партия „Единая Россия“ обновила корпус кандидатов в Госдуму примерно на 50%. А ЛДПР и КПРФ расширили свои списки, чтобы иметь возможность включить больше „ресурсных кандидатов“ из партийных менеджеров и спонсоров партии, — отметил эксперт.

По мнению Павла Данилина, главная интрига грядущих выборов — «пройдет ли в Госдуму пятая партия и какая именно». Кроме того, остается открытым вопрос, какие партии займут второе, третье и четвертые места. В том, что «Единой России» удастся сохранить лидерство в нижней палате, политолог не сомневается.

Участник форума «Дигория», политолог Алексей Ярошенко обратил внимание, что сегодня российские партии стремятся «искать новые смыслы» и «постоянно обновлять повестку».

«В этом направлении уверенно следует „Единая Россия“. Единороссы активно собирают обратную связь — „наказы“, а еще занимаются созданием народной партийной программы», — подчеркнул Ярошенко.