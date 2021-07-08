Володин раскритиковал власти Франции за их отношение к российским вакцинам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал госсекретаря при французском Министерстве иностранных дел Клемана Бона, который призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса.

Володин назвал позицию Бона безответственной и недальновидной. Госсекретарь «игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в Европе», считает председатель Госдумы.

Причины подобного заявления понятны. Европейские государства все больше теряют свою самостоятельность. При этом обслуживание заокеанских политической и экономической элит, а также отсутствие конструктивного взаимодействия с соседями противоречит защите интересов собственных граждан, мира и благополучия Европы в целом, — отметил Вячеслав Володин.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, напомнил политик.

«Это подтверждает и вчерашняя публикация в британском „Nature“ — одном из самых авторитетных научных журналов — с анализом данных о применении вакцины „Спутник V“ за рубежом», — заключил Володин.

