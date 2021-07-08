Назван самый безопасный город в РФ по аварийности на дорогах

В России самым безопасным городом по аварийности и смертности на дорогах продолжает оставаться Москва, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения он отметил, что по итогам 2020 года показатель социального риска составил в Москве 3. Это означает, что на каждые 100 тысяч горожан приходится не более трех человек, погибших в авариях.

Ликсутов уточнил, что с 2004 года данный показатель сократился почти в четыре раза.

«Тогда на каждые 100 тысяч жителей приходилось 11,4 жертв ДТП. Сейчас Москва — город с одним из самых низких социальных рисков в мире», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Заммэра добавил, что в Нью-Йорке этот показатель составляет 2,8, а ниже он только в европейских городах.

Сотрудник ГИБДД © Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

По словам Ликсутова, Москва остается самым безопасным российским регионом, несмотря на то, что опережает другие города по численности населения и количеству автомобилей. Примечательно, что во втором по площади и населению городе РФ — Санкт-Петербурге — показатель социального риска составляет 4.

Таких результатов столице удалось добиться только благодаря слаженной работе всех городских служб, полагает заммэра. Он объяснил, что в Москве применяются современные методы проектирования дорог, основанные на принципах международной программы по безопасности Vision Zero, в которую входят такие мероприятия, как успокоение трафика, снижение скорости, установка светофоров и изменение схем движения.

«В 2020 году на дорогах Москвы погибли 376 человек. Благодаря комплексу мер за десять лет число жертв снизилось в два раза», — подытожил Ликсутов.