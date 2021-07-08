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Путин заявил о важности новаторских инициатив молодежи

Эдуард Футурье

© kremlin.ru

Новаторские инициативы, которые генерирует молодежь, очень нужны России. Иначе страна не сможет «динамично развиваться». Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Большая перемена».

«Вокруг вас должны происходить по-настоящему большие перемены — в технологиях, в науке, в развитии городов и населенных пунктов», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в 2021 году в конкурсе «Большая перемена» принимали участие 2,5 миллиона российских школьников всех возрастов и студентов колледжей, передает ТАСС.

«Большая перемена» помогает вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребенка, у каждого подростка. Здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные и даже абсолютно неожиданные идеи", — заключил Владимир Путин.

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