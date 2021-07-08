Лавров назвал честью предложение Путина войти в список «Единой России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал честью предложение президента Владимира Путина войти в пятерку лидеров списка федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

По словам Лаврова, «Единая Россия» играет важную роль в «кодификации важнейших политических решений», в том числе и в плане ратификации договоров, которые глава государства и министры подписывают с зарубежными партнерами, передает ТАСС.

«Кроме того, МИД РФ подробно консультировал „Единую Россию“ при работе над поправками к Конституции РФ, касающимися внешней политики страны», — отметил глава МИДа.



Сергей Лавров предупредил о том, что в преддверии выборов в Госдуму коллективный Запад, вероятно, попытается расшатать общественно-политическую ситуацию в России. В частности, считает министр, может быть развернута кампания по непризнание итогов голосования.