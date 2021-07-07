Названы признаки роста политической конкуренции в России

В России наблюдается рост политической конкуренции на выборах всех уровней. Об этом свидетельствует ряд косвенных признаков, заявила в интервью Ridus.ru политолог Анна Федорова.

«Во-первых, если мы посмотрим на результаты прошедших избирательных кампаний, то увидим, что определенных успехов практически все четыре парламентские. Речь идет в том числе и о губернаторских выборах. Во-вторых, впечатляющих результатов на выборах в прошлом году достигли несколько малых политических партий. Теперь они могут участвовать в думской кампании без сбора подписей, что тоже очень немаловажно. В-третьих, на каждых выборах в нашей стране обязательно случаются моменты, которые невозможно было спрогнозировать. Это, между прочим, один из важнейших признаков того, что никакой предрешенности итогов голосования в России не существует. В-четвертых, обновляется политический корпус. Среди кандидатов от разных партий постоянно появляются новые лица», — рассказала Федорова.

Ранее Фонд исследования проблем демократии подготовил доклад о российских электоральных тенденциях. Согласно документу, количество кандидатов, выдвигающихся на различные муниципальные должности, увеличилось в последние годы в два раза. Кроме того, авторы доклада отмечают активизацию деятельности партий. Если в 2019 году среднее число партий, принимавших участие в выборах в законодательные органы регионов, составляло 10,8, то в 2020 году этот показатель вырос до 11,7.

По мнению политолога Павла Данилина, ситуация на политическом поле в России создает хорошие предпосылки для участия малых партий в избирательной гонке, а значит, предстоящая кампания в Госдуму обещает быть острой.

«Основная интрига на выборах в Госдуму, которая нас ждет: как распределятся второе, третье, четвертое места и пройдет ли в состав пятая партия», — цитирует Данилина РИА Новости.