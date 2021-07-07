Путин поручил ОНФ изучить все обращения, поступившие во время прямой линии

Президент России Владимир Путин поручил «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ) изучить до 30 ноября все обращения граждан, которые поступили во время прямой линии.

Всю полученную по итогам анализа информацию глава государства распорядился направить для рассмотрения в Администрацию Президента РФ, правительство, федеральные органы исполнительной власти, а также руководителям регионов.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский заявил, что прямые линии Владимира Путина сыграли значительную роль в преодолении недоверия к власти со стороны россиян.