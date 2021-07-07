«Без блогеров и „Дома-2“»: РППС подала в ЦИК списки кандидатов в Госдуму

Партия пенсионеров (РППС) подала в Центризбирком РФ документы, необходимые для регистрации федерального избирательного списка и списка кандидатов по одномандатным округам на выборы в Госдуму.

Заместитель председателя Центрального совета партии Владимир Ворожцов отметил, что в представленных списках нет «тиктокеров, блогеров, завсегдатаев „Дома-2“ и прочих скандально известных личностей».

Наши критерии для отбора кандидатов — наличие реального, базового профессионального образования, наличие опыта работы по специальности и достигнутый результат, активная жизненная позиция, стремление обеспечить интересы людей всех поколений, в том числе и старшего возраста. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что в списках кандидатов от Партии пенсионеров подлинные профессионалы в своей сфере. Это замечательные врачи, учителя, люди, отлично знающие промышленное производство, сельское хозяйство, ученые и прекраснейшие юристы, — заверил Ворожцов.

Предвыборная программа Партии пенсионеров разрабатывалась пять лет, добавил председатель Центрального совета РППС Владимир Бураков.

«Безусловно, основная наша цель — представлять и защищать интересы старшего поколения. Наша программа является взвешенной, продуманной и конструктивной. Основным сегодня мы ставим вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста. Также мы настаиваем на значительном повышении пенсионного обеспечения, а еще будем защищать права работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста», — подчеркнул Бураков.

«Кроме того, у нас есть конкретные предложения для молодежи. Сегодня реальная средняя заработная плата по стране не выше 20 тысяч рублей. Поэтому мы призываем освободить от налогов молодые семьи, где на одного члена доход менее 15 тысяч рублей», — сказал заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков.

Напомним, выборы депутатов нижней палаты парламента восьмого созыва назначены на 19 сентября. В связи с эпидемией коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней: оно пройдет с 17 по 19 сентября текущего года.