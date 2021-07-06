Путин призвал создать в Кузбассе 40 тысяч дополнительных рабочих мест

Всем знают, что курение вредит легким и сердцу. Но исследование ученых из университета Висконсина (США) подтвердило, что сигареты наносят серьезный вред еще и мозгу.

Специалисты проанализировали 37 различных исследователей, связанных с курением и выяснили, что у нынешних курильщиков на 30% больше шансов стать «счастливыми» обладателями деменции и на 40% — болезни Альцгеймера. И чем больше человек курит, тем выше становится риск: на каждые 20 сигарет в день риск развития деменции возрастает на 34%. Кроме того, курение увеличивает вероятность инсульта.

Однако отказ от курения помогает снизить риски развития слабоумия и болезни Альцгеймера. Высокие риски появления этих болезней у курильщиков снижаются с течением времени, когда они отказываются от сигарет. В конечном итоге примерно через девять лет бывшие курильщики достигнут точки, когда их риск заболеть Альцгеймером будет не выше, чем у тех, кто никогда не курил.

Отказ от курения в любом возрасте может помочь. Но чем раньше вы бросите эту привычку, тем лучше. Отказаться от курения в среднем возрасте, намного лучше, чем в более позднем возрасте, — сказала Дженнифер Дил, доцент кафедры эпидемиологии школы общественного здравоохранения при университете Джонса Хопкинса.

Ранее ridus.ru писал о том, что пассивное курение повышает риск развития рака полости рта. Результаты исследования ученых из Португалии, Великобритании, Испании и США показали, что у людей, подвергающихся воздействию пассивного курения, риск развития рака полости рта на 51% выше. А если воздействие пассивного курения продолжается более 10 или 15 лет, то риск увеличивается еще больше.