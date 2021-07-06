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Путин призвал создать в Кузбассе 40 тысяч дополнительных рабочих мест

Эдуард Футурье

Президент России Владимир Путин призвал создать в Кемеровской области не менее 40 тысяч рабочих мест в «неугольных отраслях» экономики региона.

«В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 000 новых современных рабочих мест. Речь идет о легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристической отрасли», — заявил Путин на торжественном вечере по случаю 300-летия Кузбасса.

Во время поездки в Кемеровскую область президент ознакомился с ходом строительства объектов Сибирского кластера искусств.

«Хороший кластер получается. Надо к концу 2023 года сдать объект. Стоит только затянуть, проблем только будет больше», — отметил Путин в ходе осмотра площадки.

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Исследователи выяснили, что курение повышает риск развития деменции

Станислав Тимонов
Курение.

Курение.

© pexels.com

Всем знают, что курение вредит легким и сердцу. Но исследование ученых из университета Висконсина (США) подтвердило, что сигареты наносят серьезный вред еще и мозгу.

Специалисты проанализировали 37 различных исследователей, связанных с курением и выяснили, что у нынешних курильщиков на 30% больше шансов стать «счастливыми» обладателями деменции и на 40% — болезни Альцгеймера. И чем больше человек курит, тем выше становится риск: на каждые 20 сигарет в день риск развития деменции возрастает на 34%. Кроме того, курение увеличивает вероятность инсульта.

Курение.

Курение.

© pexels.com

Однако отказ от курения помогает снизить риски развития слабоумия и болезни Альцгеймера. Высокие риски появления этих болезней у курильщиков снижаются с течением времени, когда они отказываются от сигарет. В конечном итоге примерно через девять лет бывшие курильщики достигнут точки, когда их риск заболеть Альцгеймером будет не выше, чем у тех, кто никогда не курил.

Отказ от курения в любом возрасте может помочь. Но чем раньше вы бросите эту привычку, тем лучше. Отказаться от курения в среднем возрасте, намного лучше, чем в более позднем возрасте, — сказала Дженнифер Дил, доцент кафедры эпидемиологии школы общественного здравоохранения при университете Джонса Хопкинса.

Ранее ridus.ru писал о том, что пассивное курение повышает риск развития рака полости рта. Результаты исследования ученых из Португалии, Великобритании, Испании и США показали, что у людей, подвергающихся воздействию пассивного курения, риск развития рака полости рта на 51% выше. А если воздействие пассивного курения продолжается более 10 или 15 лет, то риск увеличивается еще больше.

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