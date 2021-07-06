Путин призвал создать в Кузбассе 40 тысяч дополнительных рабочих мест
- 06 июля 2021, 18:25
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин призвал создать в Кемеровской области не менее 40 тысяч рабочих мест в «неугольных отраслях» экономики региона.
«В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 000 новых современных рабочих мест. Речь идет о легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристической отрасли», — заявил Путин на торжественном вечере по случаю 300-летия Кузбасса.
Во время поездки в Кемеровскую область президент ознакомился с ходом строительства объектов Сибирского кластера искусств.
«Хороший кластер получается. Надо к концу 2023 года сдать объект. Стоит только затянуть, проблем только будет больше», — отметил Путин в ходе осмотра площадки.
Войти через социальные сети: