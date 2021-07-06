Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об исторических личностях, которые его вдохновляют.

Глава нижней палаты признался, что восхищается премьер-министром Российской империи Петром Столыпиным, экс-премьером РФ Евгением Примаковым и нынешним президентом России Владимиром Путиным.

«Столыпин был успешным саратовским губернатором. При нем город Саратов входил в тройку самых крупных городов империи после Москвы и Санкт-Петербурга и в четверку самых динамично развивающихся. Уже потом Столыпин стал председателем Совета министров, смог провести важнейшие реформы. И, кстати, если бы его не убили в 1911 году, возможно, не было бы и революции. Далее — Примаков. Он сыграл огромную роль в становлении новой России. Он возглавлял наше правительство в самое непростое время — после дефолта. Что же касается Путина, то Примаков мне как-то сказал: „Берегите его, он нужен России“. Евгений Максимович прав. Нет сегодня в мире политика сильнее Путина», — заявил политик в интервью КП.

Вячеслав Володин добавил, что сам он президентских амбиций никогда не преследовал. Политик считает, что «не обладает качествами, какими должен обладать президент».