найти ×
   
  • USD -0.09
    73.27
  • EUR -0.02
    87.00
СохранитьСохранено0
×

103944

Володин рассказал об исторических личностях, которые его вдохновляют

Эдуард Футурье
Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин.

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об исторических личностях, которые его вдохновляют.

Глава нижней палаты признался, что восхищается премьер-министром Российской империи Петром Столыпиным, экс-премьером РФ Евгением Примаковым и нынешним президентом России Владимиром Путиным.

«Столыпин был успешным саратовским губернатором. При нем город Саратов входил в тройку самых крупных городов империи после Москвы и Санкт-Петербурга и в четверку самых динамично развивающихся. Уже потом Столыпин стал председателем Совета министров, смог провести важнейшие реформы. И, кстати, если бы его не убили в 1911 году, возможно, не было бы и революции. Далее — Примаков. Он сыграл огромную роль в становлении новой России. Он возглавлял наше правительство в самое непростое время — после дефолта. Что же касается Путина, то Примаков мне как-то сказал: „Берегите его, он нужен России“. Евгений Максимович прав. Нет сегодня в мире политика сильнее Путина», — заявил политик в интервью КП.

Вячеслав Володин добавил, что сам он президентских амбиций никогда не преследовал. Политик считает, что «не обладает качествами, какими должен обладать президент».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета
-206157читать позжечитаю позже
Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19
18029418читать позжечитаю позже

главное


Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

708747читать позжечитаю позже

Экономика
Экология
Россия может лишиться 20% доходов из-за «зеленой энергетики» к 2040 году11 февраля

Аналитический центр Carbon Tracker оценил потери стран-нефтедобытчиков.

108692читать позжечитаю позже