Два российских туриста утонули за сутки в Гагре во время шторма
- 05 июля 2021, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время сильного шторма в Гагре за сутки утонули два российских туриста.
По информации пресс-службы МЧС Абхазии, в 17:45 поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров 2000 года рождения.
Уточняется, что другого туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить из моря живым.
В ведомстве также сообщили, что в 15:27 удалось спасти купавшихся в штормовом море ярославца Евгения Третьякова 1981 года рождения и Фарида Ахметова из Набережных Челнов 1996 года рождения.
Накануне во время шторма в Гагре утонул 42-летний Павел Данков из Саратова.
МЧС Абхазии обращается к гражданам республики и гостям Абхазии с настоятельной просьбой соблюдать все необходимые меры предосторожности, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не купаться в шторм.
Напомним, ливень, прошедший в Сочи ночью 4 июля, затопил районы, расположенные на равнинах. Реки, вышедшие из берегов, смывали постройки и мосты. В Рунете появились кадры, показывающие, что некоторым пришлось добираться из одной точки города в другую прямо вплавь.
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