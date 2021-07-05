Два российских туриста утонули за сутки в Гагре во время шторма

Во время сильного шторма в Гагре за сутки утонули два российских туриста.

По информации пресс-службы МЧС Абхазии, в 17:45 поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров 2000 года рождения.

Уточняется, что другого туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить из моря живым.

В ведомстве также сообщили, что в 15:27 удалось спасти купавшихся в штормовом море ярославца Евгения Третьякова 1981 года рождения и Фарида Ахметова из Набережных Челнов 1996 года рождения.

Накануне во время шторма в Гагре утонул 42-летний Павел Данков из Саратова.

Шторм в Сочи © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МЧС Абхазии обращается к гражданам республики и гостям Абхазии с настоятельной просьбой соблюдать все необходимые меры предосторожности, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не купаться в шторм.

Напомним, ливень, прошедший в Сочи ночью 4 июля, затопил районы, расположенные на равнинах. Реки, вышедшие из берегов, смывали постройки и мосты. В Рунете появились кадры, показывающие, что некоторым пришлось добираться из одной точки города в другую прямо вплавь.

Пляжи Сочи и Адлера временно закрыты — на них выбросило огромное количество мусора. МЧС попросило граждан не выходить на пляжи и соблюдать меры безопасности.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предсказал, что дождливая и штормовая погода может продлиться в Сочи до конца лета.

