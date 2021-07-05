Болгария ужесточила правила въезда в страну для российских туристов

Для въезда в Болгарию российским туристам придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Данное требование вступит в силу с 8 июля.

Как уточняется на сайте болгарского минздрава, ПЦР-тест должен действовать 72 часа до въезда.

Эти нововведения также коснутся граждан Кипра и Испании, поскольку эти страны, как и Россия, входят в оранжевую зону по степени распространения COVID-19.

Болгарские власти ввели дополнительные требования для упомянутых трех государств в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.

Флаг Болгарии © Pixabay.com

По облегченным требованиям в Болгарию могут въезжать только граждане из стран зеленой зоны, а гражданам стран красной зоны въезд закрыт.

Как отмечает газета «Известия», режим чрезвычайной эпидемической ситуации продлен в Болгарии до конца июля. При этом курортный сезон в стране открыт, допуск иностранных туристов на территорию государства разрешен.

Ранее сообщалось, что Россия сняла с 28 июня ограничения на пассажирские авиаперевозки в Болгарию, США, Италию, Бельгию, Иорданию, Ирландию, Северную Македонию и на Кипр.

Кроме того, оперштаб по борьбе с распространением коронвирусной инфекции принял решение восстановить полномасштабное авиасообщение с Турцией.

