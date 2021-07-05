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Помощницу подольского депутата ранили из огнестрельного оружия

Георгий Самсонов
Фото с места происшествия.

Фото с места происшествия.

© vk.com

Член Совета депутатов Подольска Алексей Старчак сообщил, что на его помощницу Евгению Егорову было совершено покушение.

По его словам, она получила огнестрельное ранение и находится в больнице.

«Только сегодня утром мы с Евгенией участвовали в суде против полиции и сотрудников администрации Подольска и выиграли», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Старчак уточнил, что пока не в курсе всех обстоятельств произошедшего, но пообещал во всем разобраться и обеспечить защиту активистке. Он также пожелал Евгении здоровья.

Депутат напомнил, что Егорова является экспертом Гражданского комитета России (ГКР) по вопросам противодействия коррупции, и отметил, что у нее много недоброжелателей среди коррумпированных чиновников.

Пользователи Сети выразили свое возмущение по поводу случившегося и пожелали помощнице депутата скорейшего выздоровления.

Как отмечает Readovka, в последнее время Егорова получала много угроз из-за своей деятельности, поскольку она занималась борьбой с фальсификациями на будущих выборах. Судя по всему, нападавшие хотели ее запугать.

По данным Telegram-канала, ранее активистка обнаружила в Подольске незаконную свалку отходов и постоянно поднимала эту тему в регионе, пытаясь привлечь виновных к ответственности.

Даже мэр города обиделся на Егорову за то, что она называла его жирным, и собирался подать на нее в суд, однако судья не дала делу ход, пишет паблик.

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