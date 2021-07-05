Кириенко: пандемия вызовет изменения в социальных и политических процессах
- 05 июля 2021, 18:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Масштабный вызов пандемии коронавируса может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Выступая на открытии III форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи, он отметил, что сейчас во всем мире происходят значимые перемены и на этом фоне актуализируется запрос на новые возможности для свежего взгляда, нестандартного подхода, который свойственен молодым специалистам.
По его словам, пандемия — это вызов всему жизненному укладу современного общества. «И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах», — цитирует Кириенко газета «Известия».
Он добавил, что происходящие изменения сказываются на традиционных подходах и к политической деятельности, и к политологии.
«Здесь важнейший вклад вносит и развитие цифровой инфраструктуры, современного интернета, больших данных и совершенно иных возможностей для анализа происходящих социальных процессов», — приводит издание его слова.
На церемонии закрытия форума, которая пройдет 9 июля, будут объявлены по три лауреата премии молодых политологов России «Дигория» в каждой номинации. На награды претендуют 112 человек из 37 российских регионов.
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