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Кириенко: пандемия вызовет изменения в социальных и политических процессах

Георгий Самсонов

© Михаил Терещенко/ТАСС

Масштабный вызов пандемии коронавируса может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Выступая на открытии III форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи, он отметил, что сейчас во всем мире происходят значимые перемены и на этом фоне актуализируется запрос на новые возможности для свежего взгляда, нестандартного подхода, который свойственен молодым специалистам.

По его словам, пандемия — это вызов всему жизненному укладу современного общества. «И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах», — цитирует Кириенко газета «Известия».

Он добавил, что происходящие изменения сказываются на традиционных подходах и к политической деятельности, и к политологии.

«Здесь важнейший вклад вносит и развитие цифровой инфраструктуры, современного интернета, больших данных и совершенно иных возможностей для анализа происходящих социальных процессов», — приводит издание его слова.

На церемонии закрытия форума, которая пройдет 9 июля, будут объявлены по три лауреата премии молодых политологов России «Дигория» в каждой номинации. На награды претендуют 112 человек из 37 российских регионов.

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