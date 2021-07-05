Совбез РФ сообщил о резком сокращении числа заключенных в России

По состоянию на 1 января 2021 года в местах лишения свободы на территории России находились 475 тысяч человек, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, этот показатель является самым низким за последние 25 лет.

Он уточнил, что уровень преступности в стране удалось снизить с 2016 года на 5,4%.

«Например, почти в пять раз сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, практически на треть уменьшилось число зарегистрированных наркопотребителей», — цитирует Гребенкина «Интерфакс».

Как сообщил в мае председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, благодаря гуманизации уголовного законодательства РФ численность заключенных в российских исправительных учреждениях уменьшилась с начала 2021 года почти на пять тысяч человек и составила 472 200 человек, что на 4700 меньше, чем по состоянию на 1 января.

В декабре прошлого года Лебедев заявил, что число арестов подозреваемых в уголовных преступлениях в России снижается. Он отметил, что судебные учреждения стали отправлять людей дожидаться суда за решетку гораздо реже.

Кроме того, руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов сообщил, что за 20 лет число лиц в местах лишения свободы сократилось более чем вдвое.