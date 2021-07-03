Фейки недели: «ослепленная» капельдинером и новый диагноз певицы МакSим

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

«Ослепленная» капельдинером МХАТа

Девушка была оказалась в больнице после посещения спектакля «Мастер и Маргарита» в театре МХАТ имени Горького в Москве. Медики якобы диагностировали у нее «ослепление одного глаза». По словам пострадавшей, она получила травму из-за того, что сотрудник театра направил лазерную указку прямо на ее лицо. Полиция проводит проверку, пишут российские СМИ.

В театре назвали поведение девушки «настоящим террором», а информацию о том, что у неё ослепление глаза — недостоверной.

«Мы не используем лазерные указки, мы используем безопасные красные световые указки, которыми невозможно повредить глаза», — пояснили в пресс-службе театра.



Посетительница, утверждают в театре, снимала спектакль на телефон, хотя это категорически запрещено внутренними правилами МХАТа. Капельдинеры, которые следят за порядком в зрительном зале, неоднократно подходили к девушке, делали устные замечания, но посетительница на них не реагировала. Несколько раз сотрудник театра посветил указкой, но не в глаз, а на смартфон в качестве предупреждения.



В антракте девушка отругала сотрудников театра за то, что они мешают снимать спектакль. Ей объяснили, что съемка запрещена, поскольку это нарушает авторские права. Второй акт посетительница смотрела уже спокойно.

После окончания спектакля девушка 20 минут ходила по театру, а затем вызвала скорую помощь, которую пришлось ждать два часа. При этом внешне она выглядела совершенно здоровой. Когда посетительницу увозили в Боткинскую больницу, врачи скорой даже не наложили ей повязку на глаз, сообщает МК.

Сотрудники театра намерены обратиться в больницу, чтобы выяснить, какие именно травмы были зафиксированы у пациентки.

«Поражение печени»: новый диагноз певицы МакSим

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, с 16 июня находится в искусственной коме. Она подключена к аппарату ИВЛ. Артистке диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Пока врачи борются за жизнь певицы, несколько изданий написали со ссылкой на анонимный источник, что у Марины обнаружили еще одну болезнь, которая поражает печень. Пиар-менеджер Максимовой Яна Богушевская назвала эту информацию фейком. Она призвала поклонников певицы не доверять непроверенным данным.

Прежде чем вводить Марину в медикаментозный сон, врачи полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами, — сказала Богушевская в интервью «Газете.ру».

Артистке МакSим посвятили выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Гости ток-шоу обсуждали историю Максимовой наряду с вопросами, связанными с вакцинацией от коронавируса (COVID-19). Так, по мнению журналиста Антона Красовского, тяжелое состояние Марины является ярким примером того, что может случиться с людьми, которые не хотят делать прививку от COVID-19. При этом ранее певица рассказывала, что сдавала ПЦР-тест на коронавирус два раза. В обоих случаях результат был отрицательным.

Певица опубликовала результат теста на коронавирус у себя в аккаунте в Instagram

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев отметил в разговоре с МК, что диагностированная у МакSим двусторонняя полисегментарная пневмония носит не вирусный, а бактериальный характер. Болезнь тотально поражает легочную ткань и протекает, как правило, тяжело.

Выплаты родственникам умерших после прививки от COVID-19

В Свердловской области распространяются слухи о неких выплатах для людей, чьи близкие родственники умерли после прививки от коронавируса. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Куйвашев.

«За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я еще не встречал. Во-первых, в Свердловской области нет таких выплат. И быть их не может. Во-вторых, на Среднем Урале от коронавируса провакцинировано уже более 650 тысяч человек. Из них около 6 тысяч человек заболели после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки или сопутствующих заболеваний в регионе нет», — негодуетглава Свердловской области.

Куйвашев напомнил, что в России действует закон, предполагающий ответственность за тиражирование фейков. «Отговаривая кого-то от прививки, вы ставите под угрозу жизни этих людей», — заключил губернатор.

