Эксперт: закон об «удаленке» поможет России преодолеть безработицу

Закон об удаленной работе, который был принят в прошлом году, будет способствовать снижению в России уровня безработицы. Такое мнение высказал в интервью Ridus.ru председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в 2020 году уровень безработицы в стране вырос с 4,6 до 6%.

«Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень. Такая тенденция уже наметилась. Надо ее сохранить», — отметил глава государства.



Закон об удаленной работе, безусловно, поможет сохранить тенденцию сокращения безработицы. Более того, я считаю, что это способ ведение трудовой деятельности будет расширяться и после преодоления всех последствий пандемии. Подобная форма труда очень выгодна для работодателя, поскольку он в таком случае сокращает производственные расходы. Например, тратит меньше средств на офисное помещение, оборудование рабочих мест и освещение. Освободившиеся ресурсы работодатель может направить на решение тех или иных проблем, возникших во время кризиса, — рассказал Мохначук.

Россия постепенно выходит из пандемии коронавируса, экономика оживает и трудовой потенциал восстанавливается, добавил эксперт.

«Сейчас только нужно помочь малому бизнесу. Чтобы предприятия смогли встать на ноги, особенно те, которые работают в сфере обслуживания», — заключил Иван Мохначук.