Эксперты «Моспроекта-3» рассказали об инфраструктурных перспективах России

На Х Московском урбанистическом форуме обсудили технологические особенности инфраструктурных проектов, которые реализуются сегодня в России. Диалог состоялся в рамках сессии экспертного центра группы компаний «Моспроект-3».

Заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков рассказал о проекте транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Речь идет о строительстве автомагистрали, которая соединит Россию, Казахстан и КНР. По словам Десяткова, этот проект будет иметь колоссальный «мультипликативный эффект» для регионов, через которые пройдет трасса.

«Предоставляя широкие возможности для евразийской интеграции, мегапроект обеспечит экономический рост для ключевых точек развития внутри страны. Он позволит привлечь 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока с момента ввода в эксплуатацию и вдвое сократит время в пути на маршрутах между крупными центрами России», — заявил замминистра.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал участникам сессии концепцию сети метротрамвая, а заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов — новую стратегию трансформации транспортной системы на базе метро. Технологический консалтинг для этих проектов осуществляли специалисты ГК «Моспроект-3». Морозов и Текслер отметили высокий уровень их профессионализма.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова подчеркнула, что упомянутые выше проекты основаны на цифровых технологиях и соответствуют мировым трендам.



Беспрецедентные градостроительные проекты, реализуемые в последнее десятилетие в Москве, позволили нам стремительно развить компетенции в инфраструктурном строительстве. Сегодня мы опираемся на знания советской инженерной школы — одной из самых лучших в мире, адаптируем этот опыт под современные реалии, разрабатываем совершенно новые технологии, которые не только эксклюзивны для отечественной индустрии, но и часто не имеют аналогов в мире. Наша команда неоднократно признавалась BIM-лидером России, специалисты холдинга осуществляют регулярную разработку стандартов BIM в стране, — сказала Меркулова.

Специалистами ГК «Моспроект-3» было спроектировано свыше 10 тысяч объектов, включая более 800 километров дорог, 83 километра метро и 30 транспортной-пересадочных узлов. Команда холдинга участвует в ключевых инфраструктурных проектах страны. Это и расширение сети метрополитена, и создание системы хордовых магистралей в Москве, и строительство участка автомагистрали «Европа — Западный Китай» в Нижегородской области.

Иностранные специалисты Федерико Бонтемпи и Алан Томас положительно высказались об уровне проникновения BIM-технологий в строительную индустрию России, а также высоко оценили компетенции инженеров из ГК «Моспроект-3».