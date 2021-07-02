Сигнал нерадивым чиновникам: в Госдуме оценили новый формат прямой линии

В этом году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла в новом формате: не было вопросов от приглашенных журналистов и звезд, глава государства фактически общался с людьми напрямую. Депутат Госдумы от «Единой России», член регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб рассказала в интервью ridus.ru о преимуществах такого формата.

В этот раз все внимание президента было сосредоточено исключительно на проблемах простых людей. И отсутствие всевозможных посредников в виде журналистов или лидеров мнений, которые запросто могли неверно интерпретировать просьбу либо жалобу гражданина, сыграло только на пользу. Хотя без перебоев со связью, которые случились из-за DDoS-атак, к сожалению, не обошлось. С другой стороны, технические сбои свидетельствуют о непостановочности прямой линии. Чиновники, я думаю, получили четкий сигнал о том, что достучаться до президента есть возможность у каждого россиянина, чья жалоба или просьба не была своевременно услышана. Теперь, я очень на это надеюсь, они обратят внимание на людей, которые, бывает, годами обивают пороги чиновничьих кабинетов, пытаясь решить ту или иную проблему, — заявила Бессараб.

Напомним, прямая линия с Путиным длилась без малого четыре часа. Президент ответил на главные вопросы, волнующие россиян. Эти вопросы можно разделить на две группы — социально-экономические и политические.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что прямые линии сыграли значительную роль в преодолении недоверия к власти со стороны россиян.