Единороссы раскритиковали идею Минстроя о повышении платы за капремонт

Партия «Единая Россия» не поддерживает предложение Минстроя о повышении платы за капремонт для граждан. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, «перекладывать решение проблемы роста цен на стройматериалы полностью на плечи простых людей несправедливо».

Президент России и партия сегодня делают все, чтобы сгладить экономические последствия пандемии, поддержать наших граждан, повысить их доходы. На этом фоне незапланированные изменения, бьющие по карманам людей, считаем недопустимыми. Необходимо искать другие пути и инструменты решения проблемы, — отметил Турчак.

Ранее замглавы Минстроя Максим Егоров заявил, что размер платы за капремонт необходимо увеличить на 25%. Он полагает, что такая мера позволит избежать риска срыва контрактов по капитальному ремонту строений, поскольку стоимость работ значительно выросла.