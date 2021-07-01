Эксперт: прямые линии Путина укрепляют доверие к власти

Прямые линии президента РФ Владимира Путина сыграли значительную роль в преодолении недоверия к власти со стороны россиян. Такое мнение высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе круглого стола ЭИСИ «Прямая линия Президента РФ В. В. Путина как маркер социального запроса».

По его мнению, в 1999 году россияне воспринимали власть как «слабый придаток олигархической системы», поэтому ни о каком доверии речи идти не могло.

«Недоверие нарастало… Однако появление прямой линии президента позволило переломить ситуацию. В те годы у населения была потребность в безопасности, стабильности и сильной власти. И живое общение президента с людьми продемонстрировало, что как минимум часть потребностей будет удовлетворена», — заявил Потуремский.

Сейчас «основные кризисы» позади, а люди смотрят в будущее позитивно. Россияне «строят коммуникацию с властью и ждут поддержки от государства», добавил эксперт.

Если проводить аналогию с социальной терапией, то мы знаем, что роль доктора в этой сфере очень велика. Важно не только, что он говорит, но и как выглядит. В этом отношении наш президент великолепный доктор. Уровень доверия, который он вызывает при общении с людьми, очень высокий. Владимир Путин проявляет искренний интерес к проблемам граждан и высокую осведомленность в жизни страны. Все это, конечно, вызывает большое доверие к его персоне, — отметил политолог Алексей Куртов.

Эксперт предложил сделать обязательным участие в прямой линии губернаторов, чтобы они «сразу могли отвечать за события, происходящие на вверенных им территориях».

«Губернаторы, на мой взгляд, должны непременно присутствовать. Иначе президент вынужден давать обещания. Да, он их исполнит, но если говорить в целом, то это не его работа», — подчеркнул Куртов.

«Владимир Путин продемонстрировал, что он совершенно спокоен и уверен. Это очень важно с точки зрения социальной терапии. Я бы еще заметил, что президент обсуждал проблемы весьма по-командному. Он демонстрировал единство власти, не устраивал каких-то разносов. Это способствует внутренней уверенности населения в том, что власть эффективна», — заключил политолог Марат Баширов.