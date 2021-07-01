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Эксперт: Путин признал «Единую Россию» своим детищем

Эдуард Футурье

© kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин фактически признал партию «Единая Россия» своим детищем. Такое мнение высказала в интервью ridus.ru директор исследовательского центра «Особое мнение» политконсультант Екатерина Курбангалеева.

«Глава государства открыто и недвусмысленно поддержал „Единую Россию“ в ходе прямой линии. Он, можно сказать, разделил с партией ответственность за происходящее в стране», — отметила Курбангалеева.

Она напомнила, что во время прямой линии Путин указал на ряд социальных решений, которые были приняты благодаря влиянию «Единой России» в Госдуме.

«Например, выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также одиноким родителям. Была упомянута и другая инициатива партии — бесплатное проведение газа до границ участка собственника, по результатам которой принята государственная программа. Был дан публичный „пас“ партии по вопросу принятия программы капитального ремонта школ, что, конечно, затрагивает самые широкие слои населения», — констатировала Екатерина Курбангалеева.

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