Неверов: все социальные конституционные поправки были реализованы

Все социальные поправки, которые были внесены в Конституцию в 2020 году, успешно реализованы. Об этом заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Как бы ни складывалась ситуация в экономике, каким бы ни был курс валют и цена на нефть, нам все же удалось реализовать социальные гарантии, закрепленные в Основном законе. Это меры, которые раскрыли и укрепили понятие социального государства: обязательная индексация социальных выплат, МРОТ не ниже прожиточного минимума, адресная социальная поддержка, повышенный уровень гарантий в сфере здравоохранения, — пояснил Неверов.

Напомним, общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Явка составила 67,97%, поправки поддержали 77,92% избирателей.