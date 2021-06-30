Путин пообещал молодежи выделить деньги на посещение музеев и выставок

Президент России Владимир Путин рассказал о новой мере поддержки для молодых людей от 14 до 22 лет.

По его словам, в правительстве сейчас обсуждают вопрос о создании так называемой «Пушкинской карты». На карте будет доступна сумма в три тысячи рублей, которую можно потратить на посещение музеев, концертных залов и выставок.

«Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой возможностью», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что «Пушкинскую карту» введут в оборот уже осенью этого года.