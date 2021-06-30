Путин поблагодарил ОНФ и волонтеров за помощь в организации прямой линии

Президент Владимир Путин поблагодарил активистов «Общероссийского народного фронта» и волонтеров, которые помогают обрабатывать вопросы граждан РФ для прямой линии.

«Это большая работа, и ее было бы невозможно провести, если бы не помощь «Общероссийского народного фронта» и других общественных организаций, которые включились в эту работу и очень активно работают для того, чтобы людям помочь», — заявил Путин.

Он пообещал сделать так, чтобы ни один из поступивших вопросов не остался незамеченным. Кроме того, Путин отметил, что многие вопросы уже обработаны.