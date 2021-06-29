Эксперт: в России пресекли незаконную продажу сертификатов вакцинации

Власти успешно пресекли незаконную продажу сертификатов вакцинации от коронавируса в большинстве регионов России. Об этом сообщил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Нужно признать, что власти сделали правильные выводы, и последовала должная реакция, которая привела к очевидным положительным результатам. Об успешности противодействия со стороны медицинской системы и правоохранительного блока продаже сертификатов свидетельствует то, что количество реальных предложений о продаже документа с внесением информации в соответствующие базы данных в разы снизилось. Сначала в несколько раз выросли цены, а потом распространители просто начали отказывать в продаже сертификатов, большинство перестали этим заниматься, — рассказал Цветков изданию Ridus.ru.

По его словам, остались лишь «небольшие каналы продажи для так называемых своих». Речь, судя по всему, идет о личных знакомых врачей и медсестер, которые задействованы в программе вакцинации населения.

«При покупке такой услуги, стоит она 5—15 тысяч рублей, надо имитировать процедуру вакцинации, поучаствовать в спектакле: обязательно прийти в медицинский кабинет, пройти всю процедуру, но медсестра там изображает постановку вакцины, и это сложно проконтролировать. Но таких случаев все меньше и все сложнее договориться. Важно отметить, что эта система работает ещё и потому, что среди медицинского персонала немало убежденных антипрививочников», — заключил Антон Цветков.