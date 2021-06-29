В России создадут единую систему контроля оборота древесины

В России с 1 июля начнется создание единой геоинформационной системы контроля леса. Такая система позволит проследить все этапы оборота древесины — от делянки до конечного потребителя, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В систему будут обязаны включать все точки перемещения древесины: склады, точки погрузки, разгрузки, переработки. Здесь же будут формироваться транспортные документы. И если обнаружатся какие-то неточности, например, между объемом отгруженной и заготовленной древесины, отгруженной и транспортированной, то система будет автоматически блокировать все дальнейшие перемещения и сделки, — пояснил Николаев.

Геоинформационная система должна быть запущена к 2023 году. Соответствующие поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» внесла в 2020 году. По словам Николаева, новая система сделает лесозаготовки максимально прозрачными, что приведет к декриминализации отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился запретить с 1 января 2022 года вывоз из страны «круглого» леса (в виде необработанных бревен). Параллельно с этим он поручил начать с 1 января этого года реализацию программы льготного кредитования предприятий, модернизирующих производства по переработке древесины.