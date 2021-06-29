Кабмин выполнил поручение Путина, озвученное на съезде «Единой России»

Правительство выделило 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Деньги получат почти все регионы РФ. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, выступая на предвыборном съезде «Единой России».

Согласно правительственному постановлению, сначала средства поступят в Росавтодор. Затем ведомство обязано заключить с регионами соглашения о межбюджетных трансфертах.

«Росавтодору осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022 года», — указано в постановлении.

В ходе съезда «Единой России» Владимир Путин отметил, что деньги нужно направить в регионы как можно быстрее, чтобы дороги начали ремонтировать «уже в летние и осенние месяцы».