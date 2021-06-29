Фермеры каждый год травят ядохимикатами жителей Краснодарского края

Жители поселка Зарождение Динского района Краснодарского края жалуются на отравление ядохимикатами, которыми местные фермеры опрыскивают сады вдоль реки Кочеты. Плодово-ягодные угодья находятся менее чем в 30 метрах от жилых домов.

Сады принадлежат ОАО «Агроном» — крупнейшему фермерскому предприятию в районе. Каждый год оно обрабатывает деревья химическими составами, вызывающими у жителей поселка Зарождение головные боли, головокружение, жжение в глазах и горле. Люди неоднократно обращались в надзорные органы с просьбой это безобразие прекратить. Однако их обращения остаются без ответа.

Несколько лет назад жители уже обращались в прокуратуру и органы власти с жалобами, но тогда уголовное дело так и не было возбуждено за отсутствием состава преступления, однако проблема реальна! Каждый год ОАО «Агроном» опрыскивает сады, причем без оповещения людей. В поселке становится невозможно дышать. Запах стоит такой, что от него сладко во рту, людям плохо. Многие из моих знакомых чувствовали головокружение и тошноту. Есть те, кто вызывал скорую, и даже врачи скорой говорят, что в наш поселок частые вызовы с одинаковыми симптомами, — рассказала в интервью Ridus.ru жительница поселка Александра Скамарохова.

Чем именно обрабатываются сады, к сожалению, неизвестно. Участковый однажды пытался организовать проверку состава удобрений, но никто в ОАО «Агроном» разговаривать с ним не стал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в полиции нет материалов об этой проверке, а надзорные органы считают информацию об отравлении неправдой. По их мнению, деревья обрабатываются минеральными удобрениями, а не вредными для здоровья веществами.



«Нам приходится заматывать лицо от шеи до глаз плотными мокрыми полотенцами. Обычная медицинская маска не помогает. Самое страшное, что нет никакого надзора за тем, что за удобрения используются. Мы не знаем этого», — поделилась жительница Зарождения Ольга Каленская.

