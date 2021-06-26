В Иране запущено производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций и фармацептическая компания Actoverco объявили о начале производства в Иране вакцины против коронавируса «Спутник V».

Иран стал первым государством Ближнего Востока, в котором налажено производство российской вакцины. Препарат будет использоваться для реализации иранской национальной программы вакцинации.

Локальное производство вакцины «Спутник V» в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. «Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией, — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 67 странах. Речь идет об Аргентине, Сербии, Бахрейне, Венгрии, Мексике и других государствах. Препарат был создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.