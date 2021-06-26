В Иране запущено производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»
- 26 июня 2021, 15:33
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Российский фонд прямых инвестиций и фармацептическая компания Actoverco объявили о начале производства в Иране вакцины против коронавируса «Спутник V».
Иран стал первым государством Ближнего Востока, в котором налажено производство российской вакцины. Препарат будет использоваться для реализации иранской национальной программы вакцинации.
Локальное производство вакцины «Спутник V» в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. «Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией, — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 67 странах. Речь идет об Аргентине, Сербии, Бахрейне, Венгрии, Мексике и других государствах. Препарат был создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.
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