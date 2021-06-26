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Миронов: справороссы вернутся к вопросу объединения с КПРФ

Эдуард Футурье

© spravedlivo.ru

После выборов в Госдуму партия «Справедливая Россия — За правду» планирует вернуться к вопросу объединения с КПРФ. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

Много лет мы говорим, я говорил о необходимости — и в исторической перспективе это будет — объединения в том числе с КПРФ, сейчас во время избирательной кампании это нереально, но выборы пройдут, мы опять вернемся к этому вопросу, — приводит слова Миронова ТАСС.

Ранее в ряды справороссов вступил американский актер Стивен Сигал. Сергей Миронов вручил ему партийный билет на съезде «Справедливой России — За правду», который состоялся 26 июня. Правда, баллотироваться в Госдуму Сигал не сможет, поскольку у него есть гражданство США.

В 2016 году Стивен Сигал получил российское подданство, а затем был назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

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