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Музей истории ГУЛАГа получил премию Совета Европы

Эдуард Футурье

© gmig.ru

Музей истории ГУЛАГа получил премию Совета Европы. Бронзовую статуэтку Жоана Миро La femme aux beaux seins, которую музей может хранить в течение года, получил директор учреждения Роман Романов. Церемония награждения состоялась в Страсбурге во Дворце Рохана.

Президент ПАСЕ Рик Дэмс отметил, что Музей истории ГУЛАГа «с редкой честностью решает некоторые из очень сложных вопросов, касающихся прав человека, демократии и верховенства закона в XX веке».

«Музей уделяет двойное внимание преступлениям государства и судьбе его граждан с упором на то, как жертвы сохраняют свое достоинство в бесчеловечных условиях», — отметил Дэмс.

«Это признание со стороны международного музейного сообщества и Совета Европы побуждает нас продолжать выполнять миссию, которую мы поставили перед нашим учреждением, — рассказывать о массовых репрессиях и побуждать к размышлению о ценности человеческой жизни», — заявил господин Романов.

В прошлом году премию от Совета Европы получил Национальный музей тайного наблюдения Албании, «Дом из листьев» в Тиране, а в 2019 году — Музей связи в Берне.

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