Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Он пожелал молодым людям «реализовать свои таланты и способности на полную мощность», а еще «никогда не останавливаться на достигнутом».

В нашей стране становится все больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти свое призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников, причем эти проекты предназначены действительно для всех: для тех, кто выбирает высшее образование, и для тех, кто идет в колледжи, техникумы, — отметил Путин.

Президент добавил, что будущие победы и достижения выпускников — это успех всей страны.

«Верю в вашу энергию, ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины. Перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого», — подчеркнул глава государства.