Назван один из самых главных итогов работы «Единой России» в Госдуме

Один из главных итогов работы «Единой России» в VII созыве Госдумы — принятие законопроекта, согласно которому тяжелобольные дети могут получать еще не зарегистрированные в РФ сильнодействующие лекарственные препараты.

По словам депутата Госдумы Ольги Баталиной, законопроект о дефицитных лекарствах — лишь временная мера. Он будет действовать до тех пор, пока Минпромторг не завершит регистрацию отсутствующих в России препаратов.

Также «Единая Россия» добилась отмены налоговой пошлины за ввоз дорогостоящих лекарств.

Когда родители или благотворительные фонды ввозили в Россию не зарегистрированное лекарство, они платили таможенную пошлину с суммы, превышающей 200 евро. Лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро. И со всей суммы превышения родители тяжелобольных детей вынуждены были платить пошлину в размере 15% от суммы. Эту ненормальную ситуацию необходимо было исправить, — заявила Баталина.

Закупкой и поставкой дефицитных препаратов занимается Московский эндокринный завод. Речь идет о приобретении диазепама, фенобарбитала, клобазама и мидазолама в лекарственных формах, которые в России, к сожалению, не производятся.

Ранее для тяжелобольных детей были доступны только аналоги незарегистрированных в России лекарств. Часто эти аналоги оказывались менее эффективными, чем оригинал. Таким образом, люди сталкивались с непростым выбором: использовать разрешенный аналог либо попробовать самостоятельно привезти из-за границы оригинальное лекарство, что может грозить уголовным преследованием.

Так, в июне 2019 года москвичка Елена Боголюбова была задержана в почтовом отделении при получении приобретенного у иностранного поставщика противосудорожного препарата «Фризиум», необходимого для лечения ее 10-летнего сына. За рубежом «Фризиум» успешно применяется, но в России это недорогое лекарство не зарегистрировано. За нарушение оборота сильнодействующих препаратов женщине грозило до 7 лет лишения свободы.