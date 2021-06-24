Володин: торговцев липовыми справками о вакцинации нужно жестко наказывать

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами вакцинации, которые получают люди, привившиеся от коронавируса.

Политик добавил, что отвечать перед законом придется и покупателем таких сертификатов.

Липовая справка антитела не вырабатывает, и, если заболел, не поможет тому, кто ее купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, — придется отвечать и за это. Что справедливо. Не себя ведь обманывает. А ставит под угрозу жизнь и здоровье близких, знакомых, посторонних людей, — заявил Володин.

Он напомнил, что ситуация с пандемией коронавируса «остается тревожной. В Москве и ряде других регионах России введены дополнительные ограничения, а в Бурятии объявлен локдаун.

«Если нет противопоказаний, лучше защитить себя. Все возможности для этого есть. Защищает вакцина. Но никак не липовая справка. Между тем уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации», — заключил Вячеслав Володин.



С 28 июня все организации общепита Москвы переводятся в «бесковидный режим»: в заведения будут пускать только привитых граждан или людей с отрицательным ПЦР-тестом, а также тех, кто может документально доказать, что переболел вирусом не более полугода назад.

Также с с 18 июня московские власти обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита.

Кроме того, Департамент здравоохранения Москвы опубликовал новые правила, согласно которым пациентам без прививки от коронавирусной инфекции будет отказано в плановой госпитализации в больничные стационары. Исключения коснутся больных с онкозаболеваниями и тех, у кого имеются болезни крови.