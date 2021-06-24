Володин: торговцев липовыми справками о вакцинации нужно жестко наказывать
- 24 июня 2021, 14:55
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами вакцинации, которые получают люди, привившиеся от коронавируса.
Политик добавил, что отвечать перед законом придется и покупателем таких сертификатов.
Липовая справка антитела не вырабатывает, и, если заболел, не поможет тому, кто ее купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, — придется отвечать и за это. Что справедливо. Не себя ведь обманывает. А ставит под угрозу жизнь и здоровье близких, знакомых, посторонних людей, — заявил Володин.
Он напомнил, что ситуация с пандемией коронавируса «остается тревожной. В Москве и ряде других регионах России введены дополнительные ограничения, а в Бурятии объявлен локдаун.
«Если нет противопоказаний, лучше защитить себя. Все возможности для этого есть. Защищает вакцина. Но никак не липовая справка. Между тем уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации», — заключил Вячеслав Володин.
С 28 июня все организации общепита Москвы переводятся в «бесковидный режим»: в заведения будут пускать только привитых граждан или людей с отрицательным ПЦР-тестом, а также тех, кто может документально доказать, что переболел вирусом не более полугода назад.
Также с с 18 июня московские власти обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита.
Кроме того, Департамент здравоохранения Москвы опубликовал новые правила, согласно которым пациентам без прививки от коронавирусной инфекции будет отказано в плановой госпитализации в больничные стационары. Исключения коснутся больных с онкозаболеваниями и тех, у кого имеются болезни крови.
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