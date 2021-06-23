Путин озаботился турбулентностью геополитических процессов

В мире возрастает турбулентность геополитических процессов, а также продолжается эрозия международного права. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

«Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других», — пояснил глава государства.

Серьезное беспокойство у Путина вызывают всевозможные локальные вооруженные конфликты, риски «расползания» оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок и киберпреступников.

«Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», — добавил президент.

Владимир Путин считает, что для обеспечения международной безопасности необходимо объединение усилий всех государств. Он отметил, что такая коллективная работа должны вестись на основе Устава ООН.

«Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые „правила игры“. Иное — путь к хаосу и непредсказуемости», — цитирует Путина ТАСС.

Россия собирается и впредь содействовать укреплению мира и стабильности на евразийском континенте, подчеркнул глава государства.

«Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада сирийского государства. А еще нам удалось начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН», — заключил президент.

