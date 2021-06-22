В России проходит акция, посвященная подвигу добровольцев в первые дни ВОВ

В день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, 22 июня, реконструкторы проводят всероссийскую патриотическую акцию «За Родину». В рамках мероприятия во всех регионах России были открыты экспозиции, которые рассказывают о подвиге добровольцев в первые дни противостояния с нацистской Германией.

22 июня объединенная Европа под руководством нацистской Германии напала на Советский Союз. В этот же день все военкоматы и призывные пункты страны заполнились молодыми людьми, желающими пойти на фронт добровольцами. 21 июня состоялся всероссийский выпускной вечер. А на следующий день выпускники уже были в военкоматах. Юноши записывались добровольцами на фронт, а девушки — в санитарные училища, чтобы стать фронтовыми санинструкторами. Те, кто не мог по тем или иным причинам попасть на фронт, шли добровольцами на производство, — рассказал в интервью ridus.ru председатель координационного совета общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков.

«Это одна из наиболее трагических и ярких страниц в истории отечественного волонтерского движения, и ребятам, безусловно, необходимо об этом знать», — заключил общественник.

Ранее немецкая газета Die Zeit опубликовала статью президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», посвященную началу Великой Отечественной войны. Глава государства напомнил немцам о подвиге советского солдата, а еще с благодарностью вспомнил «участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу».