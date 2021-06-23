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«Новые люди» предлагают заменить кассовые аппараты мобильным приложением

Эдуард Футурье

© pixabay.com

Партия «Новые люди» предложила интегрировать специальное мобильное приложение, которое предприниматели могли бы использовать вместо кассового онлайн-аппарата.

В партии считают, что содержание кассовых аппаратов становится для российского малого бизнеса непосильной ношей. В результате предприниматели предпочитают работать в «серой» зоне.

«Замена онлайн-касс на мобильные приложения позволяет существенно экономить индивидуальным предпринимателям (ИП) и микробизнесу. Кроме того, более широкое вовлечение в круг электронных приложений разных категорий плательщиков стимулирует само использование современных технологий в экономике и дальнейшую цифровизацию бизнеса», — рассказал глава комитета по инновациям партии «Новые люди» Вячеслав Демченко.

По его мнению, оттягивать внедрение мобильного приложения никак нельзя, поскольку 1 июля заканчивается отсрочка по применению контрольно-кассовой техники (ККТ) для ИП без сотрудников. А значит, все предприниматели с этой даты обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах.

Для абсолютного большинства ИП наступает время, когда они должны или уходить в „серую зону“, что чревато штрафами до 50% от выручки и неминуемыми разорениями, или покупать ККТ. Причём недорогие автономные кнопочные онлайн-кассы годятся только для небольших бизнесов в сфере услуг или в магазине с редко меняющейся номенклатурой. С маркированными товарами кассы без модернизации не работают. А для обновлений под нормы закона требуется выезд специалиста на место. Все эти платные модернизации очень скоро перевесят выгоду от малой цены самой кассы, — предупреждает Демченко.

К 2024 году правительство хочет существенно расширить перечень товаров, которые подлежат маркировке. Таким образом, вести деятельность, не имея дорогостоящего контрольно-кассового программного обеспечения, станет практически невозможно.

«То есть, кроме самого регистратора, который стоит определенных денег, придется потратиться еще и на планшет, ноутбук или ПК. Или установить смарт-терминалы, которые тоже могут стоить десятки тысяч рублей», — заключил Вячеслав Демченко.

В 2019 году экс-министр экономического развития Максим Орешкин назвал идею замены кассового аппарата мобильным приложением интересной. Однако дальше разговоров дело, к сожалению, не пошло. Ведь для принятия изменений необходимо огромное количество межведомственных согласований. При этом количество зарегистрированных самозанятых в России составляет сегодня 2,4 миллиона человек, а их совокупный доход — более 430 миллиардов рублей в год.

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Тетрис в реальности: китайская компания построила многоэтажку за 29 часов

София Насыпова

Инновационное здание © en.broad.com

Китайская компания Broad Group недавно показала свой инновационный 10-этажный жилой дом, который был построен в городе Чанша всего за 28 часов 45 минут. Думаете, фантастика? Совсем нет. Просто очень продуманная система под названием Living Building.

Строительство такого дома похоже на тетрис в реальности. Рабочие на грузовиках привозят на строительную площадку готовые модули размером с контейнер, которые нужно скрепить болтами, а затем подключить электричество и водопровод. Все модули производятся на современном заводе из запатентованных стальных плит: их можно сложить в стандартный 40-футовый контейнер, который легко транспортируется как по суше, так и по морю.

Строительство дома похоже на тетрис в реальности

Строительство дома похоже на тетрис в реальности

© youtube.com

По данным китайской компании, конструкция из нержавеющей стали в десять раз легче и в 100 раз прочнее, чем обычные здания, а также она устойчива к коррозии, землетрясениям и тайфунам. Кроме того, строительство инновационного дома значительно дешевле, пишет Odditycentral.

Систему Living Building можно использовать для строительства элитных и общественных жилых зданий, а также для небоскребов высотой до 200 этажей

Систему Living Building можно использовать для строительства элитных и общественных жилых зданий, а также для небоскребов высотой до 200 этажей

© en.broad.com

Систему Living Building можно использовать для строительства элитных и общественных жилых зданий, а также для небоскребов высотой до 200 этажей. Благодаря модульной конструкции появляется возможность легко разобрать и переместить жилой дом на новое место, а после завершения его сборки можно изменить положение и количество стен, дверей, окон и балконов.

Конечно, чтобы увидеть, что может произойти с такой мгновенно возводимой многоэтажкой, придется подождать несколько лет. Но уже сейчас сложно отрицать, что идея строительства 10-этажного здания всего за сутки невероятно интригует.

Ранее ridus.ru писал про немецкую компанию Daimler, которая построила зарядную станцию для электрогрузовиков.

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