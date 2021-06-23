«Новые люди» предлагают заменить кассовые аппараты мобильным приложением

Партия «Новые люди» предложила интегрировать специальное мобильное приложение, которое предприниматели могли бы использовать вместо кассового онлайн-аппарата.

В партии считают, что содержание кассовых аппаратов становится для российского малого бизнеса непосильной ношей. В результате предприниматели предпочитают работать в «серой» зоне.

«Замена онлайн-касс на мобильные приложения позволяет существенно экономить индивидуальным предпринимателям (ИП) и микробизнесу. Кроме того, более широкое вовлечение в круг электронных приложений разных категорий плательщиков стимулирует само использование современных технологий в экономике и дальнейшую цифровизацию бизнеса», — рассказал глава комитета по инновациям партии «Новые люди» Вячеслав Демченко.

По его мнению, оттягивать внедрение мобильного приложения никак нельзя, поскольку 1 июля заканчивается отсрочка по применению контрольно-кассовой техники (ККТ) для ИП без сотрудников. А значит, все предприниматели с этой даты обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах.

Для абсолютного большинства ИП наступает время, когда они должны или уходить в „серую зону“, что чревато штрафами до 50% от выручки и неминуемыми разорениями, или покупать ККТ. Причём недорогие автономные кнопочные онлайн-кассы годятся только для небольших бизнесов в сфере услуг или в магазине с редко меняющейся номенклатурой. С маркированными товарами кассы без модернизации не работают. А для обновлений под нормы закона требуется выезд специалиста на место. Все эти платные модернизации очень скоро перевесят выгоду от малой цены самой кассы, — предупреждает Демченко.

К 2024 году правительство хочет существенно расширить перечень товаров, которые подлежат маркировке. Таким образом, вести деятельность, не имея дорогостоящего контрольно-кассового программного обеспечения, станет практически невозможно.

«То есть, кроме самого регистратора, который стоит определенных денег, придется потратиться еще и на планшет, ноутбук или ПК. Или установить смарт-терминалы, которые тоже могут стоить десятки тысяч рублей», — заключил Вячеслав Демченко.

В 2019 году экс-министр экономического развития Максим Орешкин назвал идею замены кассового аппарата мобильным приложением интересной. Однако дальше разговоров дело, к сожалению, не пошло. Ведь для принятия изменений необходимо огромное количество межведомственных согласований. При этом количество зарегистрированных самозанятых в России составляет сегодня 2,4 миллиона человек, а их совокупный доход — более 430 миллиардов рублей в год.