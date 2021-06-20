В «Артеке» коронавирус обнаружили у 12 детей
- 20 июня 2021, 22:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У 12 детей, находившихся в международном детском центре «Артек» в Ялте, был обнаружен COVID-19.
Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор центра Константин Федоренко, на сегодняшний день выявлено 12 детей, у которых был подтвержден коронавирус.
«По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей ковид», — цитирует его газета «Известия».
Сейчас они находятся под наблюдением врачей, размещены в трехместных палатах, в которых есть туалетная комната, душ с горячей и холодной водой, уточняется на сайте «Артека».
В центре также заявили, что «Артек» в полном объеме обеспечен оборудованием и лекарствами, необходимыми для оказания медицинской помощи.
Издание напоминает, что 16 июня председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что власти республики считают ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной и собираются ужесточить антиковидные меры.
Ранее «Ридус» писал о том, что певица МакSим (Марина Абросимова), госпитализированная на этой неделе, находится в состоянии искусственной комы и подключена к аппарату ИВЛ. У нее диагностирована пневмония с сильным поражением легких.
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