«Как в Дубае»: автоэксперт предложил новую систему оплаты штрафов в России

России следует перенять у Дубая опыт оплаты автомобильных штрафов и прохождения техосмотра, считает президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

По его словам, в ОАЭ все действия с автомобилем проводятся одновременно раз в год.

«Самый оптимальный вариант — это как в Дубае. Там раз в год приезжаешь, продляешь регистрацию автомобиля, делаешь техосмотр и оплачиваешь штрафы», — рассказал Форманчук в беседе с URA.RU.

Он уточнил, что, если этой процедурой пренебречь, то первый же инспектор остановит машину и отправит ее на штрафстоянку.

При этом Форманчук предположил, что в России данная процедура может проводиться и реже — раз в два года. По его мнению, такая мера поможет снизить нагрузку на сотрудников Федеральной службы судебных приставов.

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С экспертом согласился партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он считает, что дубайская система оплаты штрафов заслуживает рассмотрения. Однако, по его словам, особого смысла в ней нет. «У нас уже сейчас невозможно перерегистрировать автомобиль, если на нем висят какие-то штрафы», — объяснил собеседник издания.

Как известно, в настоящее время штрафы в России нужно оплачивать не позднее, чем через 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. На обжалование назначенной суммы отпущено 10 дней.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект о снижении нештрафуемого порога превышения скорости в населенных пунктах до десяти километров в час. По мнению политика, данная инициатива, во-первых, недостаточно проработана, а во-вторых, может обернуться «ошибками и увеличением коррупции» при «определении превышения скорости».