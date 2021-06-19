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При посадке в Уфе у летевшего из Москвы самолета загорелась стойка шасси

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Самолет © flickr.com

В Уфе аварийную посадку совершил пассажирский самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air.

Во время приземления у воздушного судна, летевшего из Москвы, загорелась правая стойка шасси.

По информации РЕН ТВ, на борту лайнера находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Возгорание было ликвидировано силами сотрудники аэропорта. Это происшествие не повлекло за собой задержки авиарейсов.

Самолет © pexels.com

Самолет © pexels.com

Как сообщает телеканал, причиной инцидента, по предварительным данным, стал перегрев тормозной системы, возникший из-за заклинивших тормозных колодок.

Расследованием обстоятельств произошедшего займутся эксперты.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, после приземления самолета в аэропорту Уфы о пожаре правой стойки шасси доложил командир экипажа.

Ранее «Ридус» писал о том, что бизнес-джет Hawker 900XP рейсом «Ницца-Москва» совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Он приземлился с одной подломленной стойкой шасси.

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