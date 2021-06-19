При посадке в Уфе у летевшего из Москвы самолета загорелась стойка шасси
- 19 июня 2021, 22:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Уфе аварийную посадку совершил пассажирский самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air.
Во время приземления у воздушного судна, летевшего из Москвы, загорелась правая стойка шасси.
По информации РЕН ТВ, на борту лайнера находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Возгорание было ликвидировано силами сотрудники аэропорта. Это происшествие не повлекло за собой задержки авиарейсов.
Как сообщает телеканал, причиной инцидента, по предварительным данным, стал перегрев тормозной системы, возникший из-за заклинивших тормозных колодок.
Расследованием обстоятельств произошедшего займутся эксперты.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, после приземления самолета в аэропорту Уфы о пожаре правой стойки шасси доложил командир экипажа.
Ранее «Ридус» писал о том, что бизнес-джет Hawker 900XP рейсом «Ницца-Москва» совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Он приземлился с одной подломленной стойкой шасси.
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