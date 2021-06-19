При пожаре на складе пиротехники в Москве пострадали четыре человека
- 19 июня 2021, 21:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Четыре человека пострадали при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в Москве.
Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу «Россия 24», в их числе трое пожарных и один из сотрудников склада.
Двое пожарных получили тепловой удар и от госпитализации отказались, а третий вдохнул пары пенообразователя и сейчас находится в институте Склифосовского.
«Достаточно легкая травма, но, тем не менее, надо было его отправить, чтобы специалисты посмотрели», — цитирует заммэра «Интерфакс».
Бирюков уточнил, что на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ и бытовой пиротехники. Плановые проверки в последний раз проводились в июле 2019 года, все выявленные нарушения были устранены, добавил он.
Заммэра также заявил, что причину возгорания установит следственная группа.
По его словам, жилой фонд находится в отдалении, системы жизнеобеспечения работают, окружающей среде ничто не угрожает.
Пожар на складе пиротехники вспыхнул вечером 19 июня на площади 150 кв. метров. В дальнейшем огонь перекинулся на соседнее здание и в итоге распространился на 500 кв. метров.
Изначально пожару был присвоен второй из пяти номер сложности, но позднее его повысили до третьего. Были перекрыты четыре полосы движения на Лужнецкой набережной.
К тушению привлекли два вертолета Ка-32А, оборудованные специальным водосливным устройством, и пожарный катер «Полковник Чернышев».
В 19:15 пожар был локализован.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электросети. Однако рассматриваются и другие версии.
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